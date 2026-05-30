Spaccio droga e armi, 1.335 arresti in operazione alto impatto polizia

ROMA, 30 MAG - Arrestate 1.335 persone, di cui 31 minorenni e sequestrati circa 450 kg di sostanze stupefacenti, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche. E' l'esito di un'operazione a livello nazionale della polizia ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L'attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. I controlli si sono concentrati all'interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.L'operazione è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. Oltre che agli arresti, l'attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato a 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 riguardano minori. Sequestrati 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina e per quanto riguarda le armi da fuoco anche un fucile d'assalto e diverse armi da guerra. Trovati anche un giubbotto antiproiettile e numerose munizioni. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile: sotto sequestro soo finiti taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette. Nel corso dell'operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni.