Sottomarino lanciamissili Usa arrivato a Gibilterra, 'impegno verso la Nato'

WASHINGTON, 11 MAG - Un sottomarino lanciamissili balistici della Marina americana è arrivato a Gibilterra ieri "per una visita portuale" in un momento di alta tensione con l'Iran. Lo ha dichiarato in un comunicato la Sesta flotta Usa senza fornire il nome del sottomarino. Secondo alcuni media si tratta dello USS Alaska, equipaggiato con missili Trident armati di testate nucleari. La presenza di sottomarini della Marina americana è rara e spesso è utilizzata per trasmettere un messaggio di deterrenza. "La visita dell'unità costituisce una dimostrazione delle capacità, della flessibilità e dell'impegno degli Stati Uniti nei confronti degli alleati della Nato", ha affermato la Sesta Flotta.