TORINO, 16 GIU - Si è svolta oggi nel palazzo di giustizia di Biella l'udienza dedicata alla discussione del ricorso di una donna contro l'archiviazione di una sua denuncia su presunti maltrattamenti e molestie sessuali sul luogo di lavoro. La procura ha chiesto di chiudere il caso per una serie di ragioni, una delle quali riguardava la descrizione dei fatti "non sufficientemente precisa". Degno di nota, secondo il pm Dario Bernardeschi, era l'episodio di un "toccamento" che - come si legge nella proposta di archiviazione - non si capiva se fosse avvenuto "sul seno (zona erogena) ovvero immediatamente sotto", con un evidente distinguo, da parte del magistrato, fra le due aree del corpo. In proposito, l'avvocato della donna, Cristina Morrone, ha sottolineato che "è difficile comprendere quale sia la rilevanza dell'affermazione, visto che l'atto risulta in ogni caso gravemente lesivo della sfera sessuale". Secondo la procura sono emersi indizi "sulla sussistenza di condotte mobbizzanti e di molestie sessuali" ma "la genericità del racconto" della parte lesa rende impossibile formulare un capo di imputazione. La querela, inoltre, sarebbe stata presentata in ritardo. Nelle "imprese medio-grandi" (l'azienda contava una quarantina di dipendenti), infine, non è possibile applicare il reato di maltrattamenti in famiglia: le vittime di mobbing devono agire in sede civile. L'avvocato Morrone ha contestato questa impostazione, sottolineando che la donna (già affetta da una grave patologia) è risultata soffrire di un "disturbo post traumatico da stress" ed è anche per questo che non è riuscita a ricostruire e collocare con esattezza nel tempo i diversi episodi, avvenuti in una ditta dove ha lavorato per 26 anni. Il legale ha proposto di fare interrogare cinque testimoni e ha fatto presente che è possibile procedere per il reato di atti persecutori.
'Sotto il seno non è zona erogena', il caso discusso in tribunale a Biella
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