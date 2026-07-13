Sos dell'Anci, 'crisi del riciclo della plastica, il governo intervenga'

ROMA, 13 LUG - La filiera del riciclo della plastica è in crisi e Comuni, associazioni e Regioni lanciano l'allarme. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lo dice senza giri di parole: "Quelli che se la devono prendere e pagarla non la vogliono". E così, dalla Lombardia alla Campania, nessuna area geografica sembra essere esente dal problema, con centri di stoccaggio quasi saturi. Una situazione così in crescente difficoltà che ha portato, nei giorni scorsi, Anci e Utilitalia a scrivere direttamente al ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e a proporre un tavolo permanente di monitoraggio e coordinamento con Regioni, Comuni e gestori dei servizi. "Questo è un problema che non andrebbe scaricato sulle città, sarebbe utile un supporto del governo all'Anci e agli enti locali di discussione con questi consorzi", è quindi l'appello di Gualtieri. Quella di Anci e Utilitalia non è però l'unica lettera sul tema arrivata sul tavolo del ministro nei giorni scorsi. Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, e l'assessora all'Ambiente, Irene Priolo, hanno scritto a Pichetto Fratin chiedendo un intervento urgente. Il problema, spiegano nella lettera, è strutturale: costi energetici in aumento, domanda in contrazione e concorrenza dei polimeri vergini a basso costo provenienti da paesi extra-Ue stanno portando gli impianti di riciclo al rallentamento o alla sospensione. Il rischio, dunque, fanno notare, è quello degli incendi se si somma la tipologia di rifiuto accumulato, al caldo dei giorni estivi. Dalle informazioni raccolte dal monitoraggio nei Comuni e nelle aziende operanti nei servizi di igiene urbana e nella gestione dei rifiuti, emerge, infatti, "un ulteriore incremento delle giacenze presso numerosi impianti di selezione e stoccaggio distribuiti sul territorio nazionale", scrivono Anci e Utilitalia. Con situazioni di particolare tensione in diverse Regioni "tra cui Lazio, Campania, Marche, Emilia-Romagna e Lombardia".
Sos dell'Anci, 'crisi del riciclo della plastica, il governo intervenga'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...