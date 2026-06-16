CIVITELLA ALFEDENA, 16 GIU - Al nono giorno dalla scomparsa di Alisya e Sarah, le sorelle di 16 e 12 anni allontanatesi dalla casa famiglia di Civitella Alfedena che le ospitava, non è ancora emersa alcuna traccia delle due ragazze che, è quanto emerso ieri, avrebbero portato con loro abiti, trucchi e altri effetti personali. Nel ricostruire le dinamiche di quella notte emerge tuttavia che "proprio in quelle ore, tra il 6 e il 7 giugno, nel solo borgo di Alfedena, centro vicino a Civitella Alfedena (dove sorge la casa famiglia, ndr), sono stati registrati circa 300 passaggi di veicoli tra le 20 e le 8 del mattino". A rivelarlo all'ANSA è il sindaco Luigi Milano, confermando di aver messo a disposizione degli investigatori "tutte le informazioni ricavabili dal sistema di videosorveglianza comunale, dal monitoraggio del traffico e dalla lettura delle targhe". Nell'area dove sorge la struttura protetta a Civitella Alfedena, invece, non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza.
Sorelle scomparse: circa 300 auto transitate nell'area la notte di sabato
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