Sondaggio Noto, cresce fiducia in Schifani è al 60%

PALERMO, 21 GEN - Cresce la fiducia dei siciliani per il presidente della Regione Renato Schifani. È quanto emerge dall'ultima rilevazione di Noto Sondaggi sul gradimento nei confronti del governatore che si è svolto la settimana scorsa. Il 60% del campione esprime infatti "fiducia positiva" per Schifani, un dato in crescita rispetto al 49% di dicembre 2022 con un trend in costante aumento durante le rilevazioni precedenti. Di contro, la "fiducia negativa" è al 30%, in netto calo rispetto al 40% del dicembre 2022 mentre il 10% non si esprime. Anche sul fronte delle intenzioni di voto crescono le percentuali a favore del Governatore: il 58% degli voterebbe oggi per Schifani contro il 31%. Un aumento di oltre dieci punti rispetto a due anni fa, quando i dati erano rispettivamente al 47% e al 30%. La differenza è data dalla percentuale dei "senza opinione", che scende dal 23 all'11%. Il sondaggio segnala infine un forte sostegno alla realizzazione dei termovalorizzatori in Sicilia: il 61% è favorevole, contro il 20% che si dice contrario, non esprime un'opinione il 19%. Il sondaggio è stato effettuato tra il 13 e il 17 gennaio scorsi, con metodologia Cawi e tempo reale, con un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Sicilia.