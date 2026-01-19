Sondaggio in Venezuela: bocciata Delcy Rodríguez, vola Machado

CARACAS, 19 GEN - Oltre il 90% dei venezuelani respinge l'ipotesi che Delcy Rodríguez, esponente del chavismo e presidente ad interim, possa guidare una fase di transizione dopo la caduta di Nicolás Maduro. È quanto emerge da un sondaggio dell'istituto demoscopico venezuelano Meganálisis, ripreso dai principali media indipendenti del Paese sudamericano, secondo cui il 93,5% degli intervistati esprime un giudizio negativo su Rodríguez. All'opposto, il 78,3% dichiara che voterebbe oggi per la leader dell'opposizione María Corina Machado, indicata come principale favorita nella corsa alla presidenza. L'indagine segnala inoltre un ampio consenso verso il sostegno degli Stati Uniti: oltre l'80% degli intervistati considera Washington il principale alleato per la ripresa politica ed economica del Paese. Il 92,2% afferma di sentirsi "grato" al presidente Donald Trump per il ruolo svolto nella crisi venezuelana, mentre cresce il rifiuto del socialismo chavista, sempre più associato a povertà e declino economico. Il sondaggio è stato condotto tra il 6 e l'11 gennaio in Venezuela su un campione di 1.006 persone, con un margine di errore del 3,09%.