NEW YORK, 21 OTT - Il 29% degli americani approva l'operato di Donald Trump, contro un 67% che lo boccia. È quanto emerge dal sondaggio mensile dell'American Research Group, secondo il quale il tasso di approvazione di Trump al 29% è stabile rispetto a quanto riscontrato a settembre.
Sondaggio, il 67% degli americani boccia Trump, il 29% lo promuove
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