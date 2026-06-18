ROMA, 18 GIU - Il sondaggio Youtrend per Sky TG24 diffuso oggi registra il sorpasso del partito di Vannacci (5,9%, +1,5 punti rispetto al 29 maggio) su quello di Salvini (5,8%, -0,1), mentre Fratelli d'Italia resta primo partito con il 27,8% (+0,1). Nella stessa rilevazione risultano in crescita il Partito Democratico (22,2%, +0,5), Forza Italia (8,2%, +0,4) e Alleanza Verdi Sinistra (6,8%, +0,4), mentre il calo maggiore è del Movimento 5 Stelle (12,1%, -1,4). Infine, il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul Governo Meloni, mentre il 35% ne dà uno positivo.
Sondaggi: Youtrend; Futuro Nazionale di Vannacci (5,9%) supera la Lega (5,8%) (2)
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