Soccorritori, 'trovate vive 5 delle persone intrappolate in grotta nel Laos'

ROMA, 27 MAG - I soccorritori affermano che cinque delle sette persone rimaste intrappolate una settimana fa in una grotta nel Laos sono state trovate vive e che continuano le ricerche delle altre due. "Abbiamo trovato cinque persone vive e salve. Stiamo ancora cercando due persone", ha dichiarato il gruppo di soccorso laotiano Rescue Volunteer for People in un post sui social media. "Alle 16.30 abbiamo trovato il nostro obiettivo. Abbiamo trovato cinque persone. Stiamo cercando le altre due", ha aggiunto il soccorritore thailandese Kengkach Bangkawong.