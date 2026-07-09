(ANSA-AFP) - ROMA, 09 LUG - In Bahrein, sono risuonate le sirene antiaeree, per la seconda notte consecutiva. Lo ha dichiarato il ministero dell'Interno, dopo che le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso di rispondere agli attacchi statunitensi contro l'Iran. "La sirena è suonata", ha affermato il ministero dell'Interno in un post su X. "Si invitano i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a dirigersi verso il luogo sicuro più vicino". (ANSA-AFP).
++ Sirene antiaeree suonano in Bahrein ++
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