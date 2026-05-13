Singolare iniziativa a Berlino, 'raccogliere i rifiuti vale un giro in barca'

BERLINO, 13 MAG - Raccolta di rifiuti dall'acqua in cambio di un giro in canoa sulla Sprea o di una bevanda gratuita: anche la città di Berlino lancia un'iniziativa che punta a responsabilizzare turisti e residenti nei confronti dell'ambiente che li circonda. Il programma "BerlinPay" durerà un mese fino al 14 giugno nella sua fase pilota, per "invitare i berlinesi e i turisti a vivere la città in modo più responsabile", ha dichiarato in conferenza stampa Sabine Wendt, direttrice dell'ufficio del turismo berlinese, visitBerlin. L'iniziativa ha come modello il programma "CopenPay", lanciato dalla capitale danese Copenaghen nel 2024 per incoraggiare un turismo più sostenibile. Viene concepita come una partecipazione attiva all'esperienza della città. Una quarantina di aziende, associazioni o musei partner partecipano alla campagna offrendo ricompense in cambio di azioni responsabili nei confronti dell'ambiente. I partecipanti possono collegarsi alla piattaforma di visitBerlin e iscriversi a una delle circa 5.000 attività proposte. Possono, per esempio, piantare un fiore, innaffiare le piante, recarsi in bicicletta a un'attività o raccogliere rifiuti nella Sprea, il fiume che attraversa la capitale tedesca. In cambio, ricevono offerte culturali, bevande o attività acquatiche gratuite o a prezzo ridotto. Oltre alla pulizia dei corsi d'acqua, l'idea è in particolare quella di sensibilizzare turisti e residenti sui comportamenti inquinanti e incentivare lo sviluppo di pratiche responsabili e rispettosi. "L'obiettivo a lungo termine è un cambiamento di mentalità, affinché le persone che partecipano a un'iniziativa si dicano "non dovrei gettare la scatola della pizza, ma piuttosto metterla nel cestino", spiega Eric Ziengs, responsabile marketing di GoBoat, un'azienda di noleggio barche presente a Berlino e a Copenaghen.