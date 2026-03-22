Singapore-Malaysia: ministri asingaporeani incontrano i reali di Johor

SINGAPORE, 22 MAR - Due esponenti di primo piano del gabinetto di Singapore hanno preso parte alla tradizionale "Hari Raya Open House" della famiglia reale di Johor, in Malaysia, consolidando un rito diplomatico che dura da decenni tra i due vicini asiatici. Il ministro dello Sviluppo Sociale e della Famiglia, Masagos Zulkifli, e il ministro dell'Istruzione, Desmond Lee, accompagnati dalle rispettive consorti, sono stati ricevuti a pranzo presso il palazzo reale dal Reggente di Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, e dalla moglie, la principessa Che' Puan Mahkota Khaleeda. La visita si inserisce nella storica consuetudine dei leader di Singapore di rendere omaggio alla famiglia reale di Johor (uno dei nove stati malesi, situato proprio al confine con la città-Stato) durante le celebrazioni dell'Idul Fitri, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. La famiglia reale di Johor, guidata dal Sultano Ibrahim (attualmente anche Re della Malaysia secondo il sistema di rotazione del Paese), gode di un rapporto privilegiato e di antica data con le istituzioni di Singapore, fungendo spesso da ponte diplomatico tra le due nazioni. Un portavoce del ministero degli Affari Esteri di Singapore ha sottolineato come l'incontro sia stato l'occasione per discutere della "cooperazione multiforme" tra le due parti. Il dialogo ha toccato temi di mutuo interesse, rafforzando i legami economici e sociali che uniscono Singapore allo Stato di Johor, snodo cruciale per il commercio e la logistica transfrontaliera.