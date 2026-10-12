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Sindaco, 'il più antico mercato coperto di Parigi devastato da un maxi-incendio'

PARIGI, 12 OTT - Nella notte, un incendio ha "completamente devastato" il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi nel III arrondissement della città: lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. "Il mercato degli Enfants Rouges purtroppo devastato dalle fiamme questa mattina presto. Incendio domato, ma mercato completamente devastato", ha scritto Weil su X, mentre sui social e sui media francesi rimbalzano le immagini del maxi rogo in pieno centro della città.

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