Sindaco di Ragalna, '600 segnalazioni di danni importanti a case private'

PALERMO, 04 MAR - "La nostra comunità stamattina ha avuto un risveglio importante" con la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 e al Comune sono già arrivate "circa 600 segnalazioni di danni importanti ed evidenti a case private. Ma non abbiamo ancora un quadro completo dei danni subiti dal territorio. Per fortuna fino a questo momento abbiamo avuto segnalazione di feriti". Lo ha detto il sindaco di Ragalna, Nino Caruso, facendo un punto sugli accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco e di tecnici della Protezione civile regionale su strutture pubbliche e private a Ragalna, paese dell'Etna epicentro del sisma. "Anche il Municipio ha riportato danni - ha aggiunto il primo cittadino - ma non strutturali e dopo un sopralluogo è stato dichiarato agibile e qui abbiamo attivato il Centro operativo comunale, ma, per precauzione, lo abbiamo interdetto al pubblico".

Argomenti
PALERMO

