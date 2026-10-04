KIEV, 04 OTT - Il Ponte Pivnichnyj (Ponte Nord) di Kiev è stata di nuovo colpito, in concomitanza con la visita del cancelliere Friedrich Merz in città. E' quanto reso noto dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. "Impatto sulla carreggiata del Ponte Nord. I servizi di emergenza stanno raggiungendo il luogo", ha affermato su Telegram. In precedenza erano risuonate le sirene antiaeree, che segnalavano l'avvicinamento di droni alla città.
Sindaco di Kiev, colpito il Ponte Nord della città
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