Silvia Salis su nave Vespucci porta il saluto di Genova

GENOVA, 07 MAG - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha fatto visita questo pomeriggio a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata al Porto Antico in vista della partenza per la Campagna Nord America 2026. La sindaca ha portato il saluto della città al comandante della nave, capitano di vascello Nicasio Falica, nella sala consiglio. Dopo il tradizionale scambio di omaggi, Salis ha firmato il libro di bordo e ha proseguito la visita tra le centinaia di genovesi e turisti che in questi giorni stanno salendo a bordo della nave scuola della Marina Militare.