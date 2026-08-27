CITTÀ DEL MESSICO, 26 AGO - Il ministro degli Esteri messicano, Roberto Velasco, ha incontrato a porte chiuse a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio. Secondo una nota ufficiale del Dipartimento di Stato Usa, Rubio ha chiesto "azioni decisive per porre fine all'immigrazione illegale, fermare il traffico di fentanil e di altre droghe illecite negli Stati Uniti e smantellare le organizzazioni terroristiche straniere e i cartelli, privandoli delle armi". Da parte sua, Velasco ha ribadito la necessità di una cooperazione basata sul rispetto della sovranità e su una "collaborazione senza subordinazione", sollecitando con forza la tutela dei diritti umani dei migranti messicani. L'incontro bilaterale coincide con la richiesta di Washington di estradare 10 funzionari ed ex funzionari legati, secondo le accuse statunitensi, al cartello di Sinaloa. Parallelamente, il ministro dell'Economia Marcelo Ebrard è nella capitale Usa per scongiurare nuovi dazi commerciali.
Sicurezza e narcotraffico, vertice tra Messico e Usa a Washington
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