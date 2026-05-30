Si tuffa e non riemerge, morto un 14enne in un torrente

BOLOGNA, 30 MAG - E' stato ripescato senza vita dalle acque del torrente Crostolo, a Rivalta Reggio Emilia, il corpo di un ragazzo che si era tuffato e non era più riemerso. Il giovane, che fra non molto avrebbe compiuto 15 anni, si trovava insieme ad un gruppetto di amici. Sul posto, la polizia e i vigili del fuoco.