Si tuffa e muore in un canale davanti a moglie e figlia nel Mantovano

MANTOVA, 30 MAG - È morto annegato davanti alla moglie, alla figlia di 10 anni e agli amici con cui stava trascorrendo il ponte del 2 giugno sulle sponde del Canalbianco, all'altezza di Governolo di Roncoferraro (nel Mantovano). La vittima è Vasile Andrei Bologa, 36 anni, residente a Fidenza, in provincia di Parma, e operaio a Milano. La tragedia si è consumata intorno alle 16.20. Secondo una prima ricostruzione fornita dai testimoni ai carabinieri, l'uomo si sarebbe tuffato nel canale per dimostrare agli amici di riuscire ad attraversarlo da una sponda all'altra. Qualcosa, però, è andato storto e l'uomo è stato risucchiato dall'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mantova con gommoni e strumenti per le ricerche in immersione, oltre all'elicottero che ha sorvolato il Canalbianco alla ricerca di tracce. Sono poi arrivati anche i sommozzatori da Venezia e Bologna, che intorno alle 18.30 hanno individuato il corpo dell'uomo sul fondo del canale, dove era rimasto incastrato. Bologa era arrivato nella zona venerdì sera con la moglie, la figlia, parenti e amici. Il gruppo si era sistemato con le tende lungo il corso d'acqua e aveva trascorso la giornata tra pesca, birra e momenti di convivialità. Sulla dinamica dell'accaduto verranno ora svolti accertamenti, come da prassi.