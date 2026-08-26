BOLZANO, 26 AGO - Una persona è morta colpita da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa, durante un'escursione sulla Croda Alta in Val di Vizze, vicino al confine con l'Austria. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il Pelikan 2 dell'elisoccorso, la guardia di finanza di Vipiteno e l'elicottero della polizia tirolese.
Si stacca un masso, muore escursionista sulla Croda Alta in Alto Adige
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