Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Si stacca un masso, muore escursionista sulla Croda Alta in Alto Adige

BOLZANO, 26 AGO - Una persona è morta colpita da un masso che si è staccato dalla parete rocciosa, durante un'escursione sulla Croda Alta in Val di Vizze, vicino al confine con l'Austria. L'incidente è avvenuto poco dopo le 15. Sul posto sono intervenuti il soccorso alpino, il Pelikan 2 dell'elisoccorso, la guardia di finanza di Vipiteno e l'elicottero della polizia tirolese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
BOLZANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...