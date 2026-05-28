Si ribalta una gru al porto di Gioia Tauro, ferito un operaio

GIOIA TAURO, 28 MAG - Incidente ieri pomeriggio al porto di Gioia Tauro dove un operatore portuale è rimasto ferito a causa del ribaltamento di uno straddle carrier. Si tratta del cosiddetto 'carrello' o 'gru' 'a cavaliere', un mezzo di grosse dimensioni utilizzato per spostare i container. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di movimentazione nel piazzale del porto. L'operaio è stato subito aiutato dai colleghi presenti in banchina dove sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Capitaneria di porto e le Unità di emergenza sanitaria portuale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e capire cosa lo abbia potuto provocare. Dopo le prime cure sul posto il lavoratore è stato trasportato all'ospedale di Polistena per essere sottoposto ad accertamenti. Vicinanza all'operatore portuale è stata espressa dalla sindaca di Gioia Tauro. Simona Scarcella, secondo cui "episodi come questo ci ricordano quanto il tema della sicurezza sul lavoro debba rimanere una priorità assoluta. Anche nei contesti dove l'attenzione alla prevenzione è elevata, il rischio non può mai essere sottovalutato". "È necessario - conclude - continuare a investire nella formazione, nei controlli, nella manutenzione dei mezzi e nella cultura della sicurezza, affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività nelle migliori condizioni possibili e tornare a casa sano e salvo".