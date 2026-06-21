LONDRA, 21 GIU - Si estende anche nel Regno Unito l'allerta per il super caldo di questi giorni, sulla scia di quanto sta accadendo in Francia e in altri Paesi dell'Europa continentale. Le temperature, già salite nel fine settimana oltre le tradizionali medie di stagione sull'isola, sono attese in ulteriore aumento almeno fino a mercoledì-giovedì, stando alle previsioni del Met Office, che ha prolungato l'allarme di color arancione emesso nei giorni scorsi sui possibili rischi per la salute - soprattutto delle persone più anziane e vulnerabili - per altri due giorni. I picchi potrebbero toccare, a Londra e altrove in Inghilterra meridionale, quote massime di 36-37 gradi verso metà settimana. Mentre già oggi i termometri sono saliti a a 30-31 gradi nel sud dell'isola e a livelli simili in tutte le altre contee inglesi o del Galles. Calura pure per i tanti curiosi (o appassionati di New Age) che come ogni anno hanno salutato il solstizio d'estate guardando l'alba fra i suggestivi monoliti del sito preistorico di Stonehenge. L'ondata di caldo segue quella del mese scorso, altrettanto intensa e ancor più anticipata (rispetto all'estate), quando a Londra e altrove era stati superati record storici di 35 gradi, suggellando il maggio più caldo mai registrato nel Regno in oltre un secolo di rilevazioni meteorologiche. In un contesto nel quale s'erano verificate fra l'altro diverse morti per annegamento, soprattutto di adolescenti tuffatisi alla ricerca di refrigerio in acque pericolose.
Si estende allerta super caldo pure in Gb, attese temperature fino a 37 gradi
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