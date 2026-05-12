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Si è dimesso il capo della Food and Drug Administration Usa Makary

WASHINGTON, 12 MAG - Marty Makary ha lasciato l'incarico di capo della Food and Drug Administration dopo settimane di speculazioni che Donald Trump avesse intenzione di cacciarlo per le sue posizioni sulla pillola abortiva e sulle sigarette elettroniche. Lo riporta Politico. Per anni chirurgo al Johns Hopkins Hospital, Makary è professore emerito presso la Johns Hopkins School of Medicine. Le sue dimissioni segnano la quarta uscita di alto profilo dall'amministrazione quest'anno dopo la segretaria alla sicurezza Interna Kristi Noem, l'attorney general Pam Bondi e la segretaria al Lavoro Lori Chavez DeRemer.

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