CITTÀ DEL MESSICO, 25 OTT - Guadalupe Taddei Zavala ha annunciato le proprie dimissioni da presidente dell'Istituto Nazionale Elettorale (INE) del Messico e le formalizzerà lunedì alla Camera dei Deputati. La decisione segue l'apertura di un'indagine per irregolarità negli appalti e presunti conflitti di interesse, emersi in seguito a video che la ritraggono assieme a un fornitore dell'ente. Fino a sabato la dirigente aveva escluso l'abbandono dell'incarico. Nel comunicato ufficiale, Taddei non ha smentito le accuse, affermando che "non spetta anticipare conclusioni" e che ogni addebito andrà esaminato tramite le vie istituzionali. Ha spiegato che la sua scelta deriva dalla "convinzione che proteggere l'Istituto e permettere che continui a compiere la sua missione costituzionale, deve stare sempre al di sopra di qualsiasi interesse congiunturale o personale". Dopo 33 anni di servizio al Paese, ha dichiarato di andarsene "con serenità e dignità".
Si dimette la presidente dell'autorità elettorale messicana
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