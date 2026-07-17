MILANO, 17 LUG - Attiva su gruppi online di ispirazione jihadista e di aperto sostegno allo Stato Islamico, in alcune chat con coetanei, anche stranieri, verosimilmente organici all'Isis, ha espresso anche "la volontà di martirio in nome di Allah". Una diciassettenne, italiana residente in provincia di Pavia, è stata arrestata dalla polizia nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in comunità. Sui suoi dispositivi informatici aveva scaricato anche un manuale sulla preparazione di ordigni artigianali tra cui una cintura esplosiva.
Si diceva pronta al martirio nel nome di Allah, arrestata 17enne
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