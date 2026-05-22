Sheinbaum ringrazia l'Unione Europea: 'Riconosciuti il Messico e i popoli indigeni'

CITTÀ DEL MESSICO, 22 MAG - La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha ringraziato oggi l'Unione europea per il "riconoscimento" mostrato verso il suo governo e verso i popoli originari del Paese durante la visita a Città del Messico della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente del Consiglio europeo António Costa. "C'è stata una relazione molto positiva e un riconoscimento al Messico e al lavoro che stiamo portando avanti insieme con l'Unione europea", ha dichiarato Sheinbaum nella conferenza stampa quotidiana. La presidente ha inoltre sottolineato il valore simbolico della visita di Von der Leyen al Museo di Antropologia della capitale, dove la leader europea ha incontrato donne indigene. Secondo Sheinbaum, il gesto rappresenta "un enorme simbolo" di rivendicazione e valorizzazione dei popoli originari e dimostra che il Messico può "costruire il futuro senza negare le proprie radici". La presidente ha anche ricordato la volontà del suo governo di valorizzare le grandi civiltà preispaniche e la loro eredità culturale. Sheinbaum ha definito la firma del nuovo Accordo Globale modernizzato un segnale dell'apertura del Paese a nuovi mercati e investimenti internazionali, pur ribadendo l'importanza dell'accordo commerciale nordamericano T-Mec con Stati Uniti e Canada.