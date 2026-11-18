CITTÀ DEL MESSICO, 17 NOV - La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha presentato martedì 17 novembre a Shenzhen il treno dell'Istmo di Tehuantepec come alternativa al Canale di Panama per il trasporto internazionale di merci. Durante il vertice imprenditoriale dell'Apec la leader ha illustrato le opportunità del Piano Messico per facilitare il transito tra il Pacifico e il Golfo del Messico. "È già l'inizio di un'alternativa al Canale di Panama", ha affermato davanti agli investitori asiatici. A differenza della via centroamericana, il progetto messicano prevede il trasferimento su rotaia tra i porti di Salina Cruz e Coatzacoalcos. Il corridoio, le cui operazioni di trasporto sono iniziate nel dicembre 2023, fa parte di un piano da 2.500 chilometri di nuove linee. Nel difendere il proprio modello economico, Sheinbaum ha sottolineato che "lo sviluppo di una nazione non deve significare la caduta o la stagnazione di un'altra". La proposta giunge in un momento di tensioni politiche attorno al Canale di Panama, dopo che le pressioni degli Stati Uniti hanno portato all'annullamento della concessione al conglomerato cinese CK Hutchison per due terminal. Pur promuovendo la nuova rotta commerciale transoceanica, durante l'incontro non sono stati annunciati impegni finanziari diretti da parte di Pechino per l'opera messicana.
Sheinbaum propone il treno interoceanico in Messico all'Apec
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