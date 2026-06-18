CITTÀ DEL MESSICO, 17 GIU - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha evitato di esprimersi a favore di uno dei candidati in vista del ballottaggio presidenziale in Colombia, previsto per il 21 giugno. Durante una conferenza stampa, ha ribadito la volontà di non interferire nel processo elettorale: "È complesso per me parlare di uno o dell'altro candidato perché non vorremmo, prima dell'elezione, che si dicesse che stiamo orientando per qualcuno". La votazione rappresenta uno snodo cruciale per il Paese sudamericano, diviso tra due visioni opposte per arginare la povertà e il debito pubblico. Da una parte la destra di Abelardo de la Espriella, primo al turno iniziale con 10,3 milioni di preferenze (43,74 per cento); dall'altra la sinistra di Iván Cepeda, fermo a 9,7 milioni di voti (40,90 per cento). Senza entrare nel merito dei programmi, Sheinbaum ha concluso con un augurio generale: "Posso dire che vinca il popolo della Colombia. Che vincano sempre i popoli".
Sheinbaum non esprime preferenze sul ballottaggio in Colombia
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