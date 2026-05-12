Sheinbaum: 'Nessuna nazione può decidere il destino di un'altra'

CITTÀ DEL MESSICO, 11 MAG - La presidente Claudia Sheinbaum ha definito il Messico "un Paese libero, indipendente e sovrano". Durante l'anniversario del contingente militare che nel 1920 protesse il trasferimento del governo Carranza verso Veracruz per preservare il potere civile contro i capi militari, ha chiarito che "nessuna nazione può decidere il destino di un'altra". La leader ha sottolineato l'uguaglianza tra i popoli, affermando che "nessuna potenza deve intervenire per alcun motivo negli affari interni di altri Stati". Secondo la presidente, "la sovranità non si negozia" e le relazioni internazionali devono fondarsi sul rispetto. Il ministro della Difesa, Ricardo Trevilla Trejo, ha espresso la totale lealtà dell'esercito e della Guardia Nazionale ed ha ricordato come il patriottismo di quei giovani soldati guidi ancora oggi le forze armate.