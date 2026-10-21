CITTÀ DEL MESSICO, 20 OTT - Dopo l'annuncio dato ieri da Donald Trump, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha confermato che i due Paesi sono a un passo da un'intesa commerciale. Il presidente statunitense aveva anticipato l'avvicinarsi di un grande patto per azzerare, portandolo allo 0%, il deficit da 150 miliardi di dollari che attualmente grava su Washington. Sheinbaum ha ribadito che il dialogo prosegue e che l'obiettivo primario di Città del Messico resta quello di "ridurre al massimo le tariffe che pesano oggi su veicoli, acciaio e alluminio". Pur riconoscendo una buona disposizione da parte della Casa Bianca, la presidente ha spiegato che restano ancora alcuni nodi aperti e ha chiarito con fermezza che "non possiamo negoziare nulla che sia al di fuori della nostra Costituzione e delle nostre leggi". Il confronto bilaterale avanza parallelamente sul fronte della sicurezza, dove è stata concordata una nuova operazione congiunta alla frontiera contro la criminalità organizzata. Una cooperazione che rispetta la sovranità territoriale e che ha già consentito l'arresto in Messico di cinque dei 10 latitanti più ricercati dall'Fbi.
Sheinbaum conferma, vicina l'intesa commerciale Messico-Usa
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