MILANO, 14 LUG - È di 16 denunciati per occupazione abusiva e 4 notifiche di fogli di via il bilancio dello sgombero di questa mattina al Socs, spazi occupati in via Celoria dell'Università Statale di Milano. L'intervento è avvenuto senza tensioni con gli studenti, di area prevalentemente anarchica. I giovani sono stati sorpresi nel sonno dall'irruzione degli agenti. Lo sgombero è stato deciso durante il comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Milano Claudio Sgaraglia dopo le ripetute richieste dell'università Statale. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Milano, sono state condotte dalla Questura di Milano con il concorso dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale di Milano, dei Vigili del Fuoco, di ATM e di AREU 118. Nello spazio, occupato da ottobre 2024 dal Collettivo Universitario SOCS - Settore Occupato Città Studi, con la cosiddetta "Acampada per l'intifada studentesca" ed esponenti di Extinction Rebellion Milano, è stato trovato, spiega una nota della prefettura, "materiale propagandistico che incitava alla violenza". Le sedici persone sono state denunciate per invasione di terreni o edifici, quindi per l'occupazione abusiva. Ultimate le operazioni di sgombero, sono cominciati gli interventi di messa in sicurezza dello stabile per evitare nuove occupazioni.
Sgomberato il Socs, 16 denunciati per occupazione abusiva
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