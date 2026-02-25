Giornale di Brescia
Sfondano con una ruspa una ditta orafa e portano via gioielli

VICENZA, 25 FEB - Assalto nella notte ad una ditta orafa di Camisano Vicentino (Vicenza). I banditi sono entrati in azione, secondo quanto si è appreso, intorno alle 5.00 e dopo aver sfondato i cancelli e un portone con una ruspa hanno avuto accesso al laboratorio di metalli preziosi, da dove sono stati sottratti gioielli, ma non sarebbero riusciti ad arrivare al caveau. Prima di mettere in atto il colpo i malviventi, ben organizzati, hanno bloccato le strade attorno all'azienda, che si trova nella zona artigianale del comune. Ancora da quantificare il bottino. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vicenza.

VICENZA

