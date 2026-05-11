Settimana instabile con rovesci e temporali soprattutto a Centro-Nord

ROMA, 11 MAG - Sarà una settimana instabile, quella che si è aperta oggi, con rovesci e temporali specialmente al Centro-Nord. A determinarli, lo scontro tra l'aria a bassa quota, riscaldata dal forte irraggiamento solare, e l'aria fresca proveniente dall'atlantico. E' infatti proprio questa dinamica a innescare temporali anche violenti, spesso accompagnati da grandinate, che colpiranno in modo intermittente e localizzato. Lo afferma Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, secondo cui la Penisola sarà attraversata da numerosi fronti perturbati. "Anche il Sud, sebbene possa godere di fasi più asciutte e qualche schiarita in più - sottolinea - resterà inserito in questo flusso instabile e fresco, lontano da ondate di calore fuori stagione". In generale, osserva Brescia, "sarà una settimana estremamente dinamica, caratterizzata da un continuo passaggio di fronti perturbati che ricorderanno più il volto mutevole della primavera inoltrata che l'inizio della stagione calda. La protezione dell'alta pressione resterà latitante, lasciando il Paese in balìa di correnti instabili". La ventilazione sostenuta da Ovest agiterà i mari, con il rischio di mareggiate sulle coste esposte, in particolare oggi sulla Liguria. Per chi sperava nell'arrivo definitivo del caldo stabile, le notizie non sono incoraggianti: maggio ha iniziato il suo percorso zoppicando e sembra intenzionato a proseguire su questa linea almeno fino al 20 del mese. Nel dettaglio: - Lunedì 11. Al Nord: instabile con piogge, locali temporali e grandinate. Al Centro: rovesci su Toscana e Umbria. Al Sud: nubi sparse. - Martedì 12. Al Nord: residui rovesci al mattino sul Friuli, poi sereno ovunque. Al Centro: poco nuvoloso. Al Sud: sereno o poco nuvoloso. - Mercoledì 13. Al Nord: molto nuvoloso, ma asciutto. Al Centro: instabilità diffusa. Al Sud: instabile su Campania, Basilicata e Puglia, schiarite altrove. Tendenza: altre piogge sia giovedì sia venerdì, intensa perturbazione tra sabato e domenica.