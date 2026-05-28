Sesso con minore in cambio di Xanax, 9 anni per educatore

GENOVA, 28 MAG - Nove anni di carcere con una pena raddoppiata rispetto alla richiesta dell'accusa. E' la sentenza pronunciata dai giudici Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli nei confronti di un educatore di 37 anni, accusato di aver fatto sesso con una ragazzina di 15 in cambio di Xanax. L'uomo è anche accusato di detenzione migliaia di foto e video pedopornografici. La vicenda risale al 2023. A denunciare il trentasettenne erano stati gli educatori della comunità (diversa da quella per cui lavorava l'imputato) dove era seguita la giovane dopo avere letto alcuni messaggi. L'uomo era stato perquisito e gli investigatori, coordinati dalla pm Valentina Grosso, avevano trovato i video e le foto sul suo computer. Lui si era difeso sostenendo che il rapporto fosse stato consenziente e che dopo l'incontro lei aveva chiesto insistentemente della droga e lui, non avendone, le aveva dato lo Xanax. Per quanto riguarda i files aveva detto di averli scaricati per sbaglio. L'uomo era anche finito ai domiciliari, poi revocati dal Riesame. L'uomo, difeso dall'avvocato Giuseppe Sciacchitano è stato condannato per induzione alla prostituzione minorile, cessione di stupefacenti e detenzione di materiale pedopornografico.