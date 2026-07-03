GENOVA, 03 LUG - I militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, e con i funzionari del reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona hanno sequestrato, in porto a Vado Ligure, 300 panetti contenenti oltre 3 quintali di cocaina purissima. La droga era nascosta in un carico di platani dentro un container proveniente da uno dei principali porti colombiani. I 340 Kg di cocaina sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato per le organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore, al dettaglio, stimato intorno ai 120 milioni di euro.
Sequestrati oltre 300 chili di cocaina nel porto di Vado Ligure
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