REGGIO CALABRIA, 09 LUG - Circa 113 chilogrammi di cocaina purissima, proveniente dall'America del Sud, sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dalla guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La droga è stata individuata all'interno di un container che trasportava pellet proveniente dall'America Latina e destinata all'importazione in Italia. Nell'ambito delle attività di monitoraggio dell'area portuale e della movimentazione dei container, il carico è stato sottoposto a controllo con degli scanner in dotazione all'ufficio doganale e con il supporto delle unità cinofile delle fiamme gialle. E questo ha consentito di scoprire la droga. Secondo le stime degli investigatori, la cocaina sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 20 milioni di euro. Dall'inizio del 2025, nel porto di Gioia Tauro, guardia di finanza e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato oltre 4 tonnellate e mezzo di cocaina.
Sequestrati 113 chili di cocaina in un container nel porto di Gioia Tauro
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