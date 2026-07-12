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Sedicenne morto a Terni in uno scontro tra uno scooter e un'auto

TERNI, 12 LUG - Un ragazzo di 16 anni, residente a Narni, è morto nelle prime ore di domenica in seguito allo scontro tra lo scooter del quale era alla guida e un'auto. L'incidente è avvenuto a Terni. Subito soccorso, il sedicenne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è morto a causa delle gravi lesioni riportate nel violento impatto. Le indagini sull'accaduto sono condotte dai carabinieri.

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