Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scritte no vax e minacce ai medici su vetrate Spisal di Vicenza

Gli operai ripuliscono la facciata della sede dell'Agenzia delle Entrate di via Padova, Torino, dopo l'assalto dei No Vax nella notte del 16 settembre 2022 ANSA/JESSICA PASQUALON
Gli operai ripuliscono la facciata della sede dell'Agenzia delle Entrate di via Padova, Torino, dopo l'assalto dei No Vax nella notte del 16 settembre 2022 ANSA/JESSICA PASQUALON
AA

VICENZA, 06 OTT - Scritte no vax e minacce ai medici sono apparse sulle vetrate dello Spisal di Vicenza dove vengono erogate le vaccinazioni. Un gesto stigmatizzato dal presidente del Veneto, Luca Zaia. "Ancora un gesto violento, ancora una volta scritte e minacce contro chi eroga salute e contro i medici, definiti vergognosamente 'assassini'. Così non va. - commenta Zaia - Le opinioni si possono esprimere liberamente, ma smettono di essere tali quando prendono la forma di minaccia, per diventare una firma d'inciviltà, posta da esagitati che non sanno nemmeno che il vaccino in Veneto non è mai stato obbligatorio". "Esprimo - rileva il presidente Veneto - la mia più convinta solidarietà alla Direttrice Generale Patrizia Simionato, ai medici minacciati e oltraggiati e a tutto il personale sanitario che si prodiga quotidianamente per erogare alle persone i servizi che vengono richiesti. Messaggi violenti e irrispettosi come quelli scritti sulle vetrate dell'Ulss 8 suscitano soltanto sdegno".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VICENZA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario