VENEZIA, 28 GIU - Si scalda il clima Vicenza in vista dell'evento organizzato per il pomeriggio di oggi al teatro comunale, dove sono attesi il generale Roberto Vannacci e il giornalista di Radio 24 Giuseppe Cruciani, voluto per dare solidarietà all'orafo Mario Roggero, che tra tre settimane saprà se dovrà scontare oltre 14 anni di reclusione per l' uccisione di due ladri che hanno assaltato la sua gioielleria. In contrapposizione è stato organizzato un corteo dei centri sociali e nella notte alcuni ignoti hanno imbrattato il teatro della città con alcune scritte con la vernice in particolare "fasci codardi" e "rispetta l'ambiente ammazza il fascio". Le scritte sono state poi coperte con del colore dopo l'intervento della polizia locale.
Scritte contro Vannacci e Cruciani attesi nel pomeriggio a Vicenza
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