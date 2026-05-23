Scossa di magnitudo 3,6 nella notte nel Maceratese, nessun danno

VALFORNACE, 23 MAG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata registrata nella notte nelle Marche, in provincia di Macerata. Il sisma, secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), si è verificato alle 2,13 con epicentro a cinque chilometri a sud-est di Fiordimonte, nel territorio comunale di Valfornace. La scossa è avvenuta a una profondità di otto chilometri ed è stata avvertita dalla popolazione in diverse aree dell'entroterra maceratese, ma al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. L'area interessata rientra nel cratere sismico del Centro Italia già colpito dagli eventi del 2016-2017.