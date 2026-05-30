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Scontro tra moto, morti due giovani nel Goriziano

TRIESTE, 30 MAG - Due giovani motociclisti, di 24 e 25 anni, sono morti la notte scorsa lungo la Strada del Vallone, in provincia di Gorizia, poco distante dall'aeroporto Duca d'Aosta di Gorizia. Secondo una ricostruzione si sarebbe verificato uno scontro tra moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 23 e sul posto sono accorsi immediatamente carabinieri, che indagano sul caso, vigili del fuoco e operatori dei soccorsi sanitari

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