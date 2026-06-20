BOLOGNA, 20 GIU - Un grave incidente stradale si è verificato poco prima delle 5 del mattino sull'autostrada A1 nel Modenese: coinvolti nell'impatto un mezzo pesante e un camper. In totale sei persone ferite, tra le quali anche una mamma con il suo bimbo neonato. L'impatto, per cause da chiarire, si è verificato sull'A1 in direzione nord, all'altezza del chilometro 160. L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 4.45, con le squadre del comando provinciale di Modena. I pompieri hanno operato d'urgenza per estrarre e soccorrere le persone coinvolte e per mettere in sicurezza l'intera area, fortemente compromessa dall'impatto tra i mezzi. Per consentire le delicate operazioni di soccorso e permettere l'atterraggio in sicurezza dell'elisoccorso del 118, il tratto autostradale interessato è rimasto temporaneamente chiuso al traffico per alcuni minuti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia autostradale per i rilievi e la gestione della viabilità.
Scontro tra camper e camion sulla A1, sei feriti tra cui mamma con neonato
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