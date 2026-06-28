BRESCIA, 28 GIU - Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte in un violento scontro frontale avvenuto a Pozzolengo, nel Bresciano, lungo la strada provinciale 13, in località Quattro Pini. L'auto guidata dal giovane si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne, morto sul colpo. Ferito il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente stradale, un uomo di 41 anni, trasportato in ospedale.
Scontro frontale fra due auto nel Bresciano, morto un diciannovenne
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