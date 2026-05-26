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Scontri ultrà a Torino, resta stabile il tifoso in ospedale

TORINO, 26 MAG - La situazione clinica dell'ultrà bianconero dei Viking ricoverato all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino dalla sera del derby, domenica, rimane stabile. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, originario del Piemonte e che lavora a Milano come commercialista, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente ed è stato sottoposto nell'immediato a un intervento neurochirurgico. Da allora è in osservazione in terapia intensiva, in prognosi riservata.

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