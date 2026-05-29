Scontri derby Torino, torna in libertà il decimo arrestato

TORINO, 29 MAG - Scarcerato senza nessuna misura restrittiva. Questa è la decisione che un giudice del tribunale di Torino, Francesca Morelli, ha preso per l'ultimo degli ultras arrestati per gli scontri che si sono verificati il 24 maggio del capoluogo piemontese in occasione del derby della Mole. L'uomo, 29 anni, era stato messo ai domiciliari - in un Comune del Torinese - il 26 maggio con il meccanismo della flagranza differita. Secondo quanto è trapelato, al termine dell'udienza di convalida il giudice ha preso atto che si tratta di un incensurato, senza precedenti di polizia e di giovane età. Resta comunque indagato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Per gli altri nove tifosi arrestati era stato disposto l'obbligo di presentazione della polizia giudiziaria.