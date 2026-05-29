Scontri derby Torino: questura notifica i primi Daspo agli ultras

TORINO, 29 MAG - Sono stati notificati dalla questura di Torino i primi Daspo ai tifosi coinvolti negli scontri avvenuti nel capoluogo piemontese il 24 maggio in occasione del derby della Mole. Lo si è appreso in ambienti vicini alle indagini. Per il momento, secondo quanto è trapelato, gli interventi riguardano alcuni degli ultras arrestati (e scarcerati dopo l'udienza di convalida) dopo gli scontri.