ROMA, 24 OTT - Scontri nel centro di Roma tra manifestanti e forze dell'ordine. Tutto è nato quando il corteo voleva proseguire, all'altezza di largo di Santa Susanna, verso i palazzi istituzionali. C'è stato prima un lancio di bottiglie verso le forze dell'ordine e la polizia ha reagito con gli idranti e i lacrimogeni. Successivamente sono partite le cariche di alleggerimento.
Scontri al centro di Roma, cariche e idranti sui manifestanti
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