Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Scontri a Milano, Sala: 'Non può essere solo un problema di repressione'

MILANO, 20 OTT - Domani a Milano ci sarà il comitato provinciale sull'ordine e la sicurezza pubblica, "il prefetto mi ha detto che dovrebbe venire anche il ministro Piantenosi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage dei piccoli martiri di Gorla, commentando il fatto che in città arriveranno più agenti delle forze dell'ordine. "Discutiamone perché il tema è certamente delicato - ha aggiunto - io ritengo come stanno dicendo in molti che non possa essere solo un problema di repressione. Assolutamente no".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Scontri a MilanoSalaMILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...