Scontri a manifestazione Pro Palestina a Milano, arresti in corso

MILANO, 13 MAG - È in corso da questa mattina l'ultima tranche delle misure giudiziarie nei confronti delle persone ritenute coinvolte nei tafferugli avvenuti alla manifestazione Pro Palestina del 22 settembre 2025 alla stazione Centrale di Milano. La Digos di Milano sta eseguendo arresti domiciliari e misure di obbligo di firma. Al momento non si conoscono i particolari dell'operazione, che riguarda la parte più violenta degli scontri, quelli avvenuti in via Vittor Pisani e in piazza Duca D'Aosta, e coinvolgerebbe prevalentemente ragazzi italiani di seconda generazione e alcuni antagonisti.